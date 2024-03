Traffico Roma del 14-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità la mobilità questa mattina in centro manifestazione dei lavoratori del comparto taxi a piazza del Campidoglio possibili temporanee ripercussioni per la viabilità nel mare a 3 Fori Imperiali Piazza Venezia Intanto a Scalo San Lorenzo prosegue intervento di rinnovo dei Binari tranviari da oggi è chiusa anche alprivato via dei Reti Per quel che riguarda il trasporto pubblico e deviata la linea 19 bus che di notte la n3s c’è una modifica in atto anche per le linee tranviarie in particolare la 2 che viaggia su bus lungo tutto il percorso navette bus anche per le linee 319 Porta Maggiore Valle Giulia è tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento ulteriori dettagli e aggiornamenti sono sulmobilita.it In collaborazione con Luce Verde ...