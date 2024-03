Traffico Roma del 14-03-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente lunghe code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare dalla Casilina alla Nomentana code anche in carreggiata interna dalla Flaminia 24 proseguendo dalla casina l’appia incolonnamenti persul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code dalla Nomentana all’uscita Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è dalla Salaria viale Castrense in direzione di San Giovanni mi ricordo che nel quartiere San Lorenzo è partita oggi la seconda fase dei lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti la strada chiusa tra viale dello Scalo San Lorenzo via dei piceni e da via Tiburtina a via Dei piceni nel quadrante Sud infine ancora molto trafficate laFiumicino con code da via della Magliana viale Isacco Newton e via Cristoforo ...