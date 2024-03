Traffico Roma del 14-03-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nel quartiere San Lorenzo al via oggi la seconda fase dei lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti la strada è chiusa tra viale dello Scalo San Lorenzo in via dei piceni e da via Tiburtina a via Dei piceni Per quel che riguarda il servizio tranviario la linea 2 continua ad essere sostituita da busso lungo tutto il percorso la linea 3 è sostituita da Busseto a Porta Maggiore Valle Giulia mentre la linea 19 viaggia sul bus tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento e domenica a partire dalle 8:30 si corre la ventinovesima edizione della maratona dipartenze arrivo in via dei Fori Imperiali per un percorso di 42 km che oltre al centro storico Si snoderà tra San Paolo Davide Lungotevere Prati è San Pietro il Foro Italico Ponte Milvio l’Auditorium Parco della ...