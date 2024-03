Traffico Roma del 14-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione code lungo la carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare dalla Cassia bis alla Salaria proseguendo dalla diramazioneSud all’ardeatina incolonnamentisul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara la tangenziale est sulla stessa tangenziale est o delle 24 a viale Castrense verso San Giovanni e dalla stazione Tiburtina all’uscita Campi Sportivi direzione dello Stadio Olimpico trafficate poi tutte le principali strade d’accesso verso il centro I maggiori disagi al momento sulla via Aurelia con code da via dell’acquafredda Piazza Irnerio e sulla Flaminia Salaria con rispettivamente dal raccordo via di due punti e da Villa Spada alla tangenziale est la polizia locale Ci segnala un incidente sulla via Cassia all’altezza di via Giovanni Fabbroni ...