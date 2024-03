Traffico Roma del 14-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Luceverdedentro vati dalla redazione prime Code in ingresso in città su tutte le principali strade d’accesso verso il centro particolarmente trafficate La Flaminia Salaria con code rispettivamente raccordo via di due punti e da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla diramazioneSud all’ardeatina incolonnamenti sull’intero tratto Urbano dellaL’Aquila verso la tangenziale est nel quadrante Sud code sulla via del mare sul Ostiense Tra Acilia e Vitinia altre cose sulla Pontina da Castelno a Castel di Decima è lungo l’appia da Ciampino a Capannelle incidente infine rallentamenti sulla Prenestina all’altezza di Ponte di Nona nelle due direzioni per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito ...