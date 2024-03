Toto Wolff non vuole solo Verstappen | pretende di saccheggiare la Red Bull | i nomi

Toto Wolff ha risposto a delle domande sul futuro di Verstappen , che negli ultimi giorni è stato accostato alla Mercedes . Il team principal non ha chiuso la porta al clamoroso colpo di ... (fanpage)

Un sesto e un ottavo posto per la Mercedes nel GP d’Arabia Saudita di F1, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Jeddah, George Russell e Lewis Hamilton si sono dovuti ... (oasport)

Toto Wolff ha rilasciato un’intervista al media austriaco Oe24. Il team principal della Mercedes ha parlato del possibile approdo di Max Verstappen. Il pilota e campione del mondo in carica della ... (ilnapolista)

Wolff punge la Red Bull: "Verstappen e Newey in Mercedes se Horner resta": "Se Horner resta alla Red Bull, si aprono scenari interessanti. Tutto dipende dalla sua persona - ha spiegato Wolff in un'intervista rilasciata al media austriaco Oe24 -. Non ho mie informazioni, legg ...msn

F1, Ferrari: Sainz tra presente e futuro, Gp Australia in bilico e voci Mercedes. E Bearman si tiene pronto: Le immagini di Oliver Bearman che ha girato a Fiorano con la F1-75 hanno fatto scattare l'allarme sulla presenza di Sainz al Gp d'Australia. Intanto lo staff di Carlos visto a colloquio con Toto Wolff ...sport.virgilio

F1 | Caso Ben Sulayem, Toto Wolff chiede chiarezza: In Formula 1 purtroppo stanno accadendo tanti avvenimenti fuori dalla pista e che purtroppo poco hanno a che fare con le manovre in pista. Tralasciando per un attimo il caso che riguarda Christian Hor ...f1grandprix.motorionline