Torture a un detenuto in carcere a Reggio Emilia | l’avvocato | “Ora si sente confortato sul fatto di ottenere giustizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 - Si è aperta stamattina in tribunale l'udienza preliminare a carico di dieci agenti della polizia penitenziaria deldiimputati, a vario titolo, per tortura e lesioni, oltreché per falso, nei confronti di un tunisino 44enne, in passatoalla Pulce. Nel registro degli indagati erano stati iscritti 14 nomi: le restanti quattro posizioni sono state momentaneamente stralciate, in attesa del deposito delle motivazioni del riesame sull'appello promosso dalla Procura su coloro ai quali il gip Luca Ramponi non aveva dato la misura cautelare. Incappucciato con un federa, messo pancia a terra con uno sgambetto e poi preso a pugni sul volto e sul costato, calpestato con gli scarponi, trattenuto alcuni minuti per braccia e gambe dagli agenti della polizia ...