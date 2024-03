Torre Annunziata | a 12 anni ferma le persecuzioni del padre grazie all' app Mobile angel

Dodici arresti a Torre Annunziata per associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Con un blitz nella notte i... (ilmattino)

Torre Annunziata, 12enne attiva il Mobile Angel per fermare le persecuzioni del padre: 40enne arrestato: Torre Annunziata - I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato un 40enne di Torre del Greco, per violazione del divieto di ...napolivillage

Stefano De Martino: «Sanremo Sono ancora troppo giovane. Con Belen siamo in allontanamento, ma i drammi sono altri»: Quello aperto nel 2023 il suo Meglio stasera, il "quasi one man show" in cui ripercorre, tra recital, musica e danza, le fasi salienti del suo percorso professionale: la nascita a Torre Annunziata, il ...ilgazzettino

La fiera del ciottorino. Mezzo secolo di storia sotto la Torre Matilde: È festa alla Vecchia Viareggio,tra giochi, dolci, premi e senso di comunità. Il 23, 24 e 25 marzo mercatino lungo la via Regia e la fattoria in piazza Genovali.lanazione