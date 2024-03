Torino | tutti i trofei della storia dei Granata

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il calcio italiano ha una lunga tradizione, iniziata già verso la fine dell’800 con l’istituzione dei primi tornei a squadre tra le varie realtà calcistiche del Paese. Poi, negli anni, siamo arrivati al campionato a girone unico così come lo conosciamo oggi e da lì nasce l’attuale Serie A, massima divisione del calcio italiano, dove si sono imposte alcune delle migliori squadre di sempre, in grado di affermarsi non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Tra queste c’è il Grandedegli anni ‘40, una delle migliori formazionidel calcio, riconosciuta come tale anche dai più alti vertici del calcio mondiale. Tant’è che, nel 2015, la FIFA ha indetto la “Giornata mondiale del calcio nel giornotragedia di Superga, il 4 maggio, l’incidente aereo che nel 1949 pose fine ad una delle più ...