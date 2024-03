Torino | Milinkovic-Savic sotto esame | futuro da decidere

Tutto pronto per la sfida della 28esima giornata di Serie A tra Napoli e Torino: segui la diretta testuale con Napolipiu.com. Napoli e Torino si preparano a scendere in campo in un’attesissima sfida ... (napolipiu)

Il Napoli non va oltre l’1-1 contro il Torino: Kvaratskhelia sblocca, Sanabria pareggia. Due rigori nega ti ad Osimhen da Orsato . CALCIO NAPOLI – Il Napoli spreca l’ennesima chance di rilanciarsi in ... (napolipiu)

Udinese – Torino: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese - Torino di Sabato 16 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 29ma giornata di Serie A ...calciomagazine

Lazio, a giugno via i senatori. Chi potrebbe interessare al Toro: Dopo l'addio di Milinkovic-Savic l'anno scorso ... Tra i giocatori in partenza il Torino potrebbe riprovarci con Lazzari, trattato anni fa quando poi andò alla Lazio, così Vecino che però sembra ormai ...torinogranata

Calcio: Torino, a Udine Sanabria torna in coppia con Zapata: (ANSA) - Torino, 14 MAR - Dopo l'iniziale panchina contro il Napoli ... Buongiorno e Masina comporranno parte della retroguardia davanti a Milinkovic-Savic, poi per sostituire l'infortunato Djidji se ...tuttosport