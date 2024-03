Todd Haynes | primi dettagli sulla trama del dramma gay con Joaquin Phoenix

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il film seguirà la storia d'amore tra il protagonista, un poliziotto, e un insegnante Nativo Americano, nell'America degli anni '30 Nelle ultime ore, grazie a World of Reel, sono emersi nuovicirca ilday diche vedrà protagonista. Il film in questione, ancora senza titolo, avrà come protagonistae viene descritto come "una storia d'amore tra due uomini" ambientata negli anni Trenta.ha scritto la storia insieme allo scrittore Jon Raymond econdividerà i crediti della storia. Ecco idel film: "La storia di Richard Rent (...

Per Phoenix e Haynes si tratterà della prima collaborazione in carriera Deadline ha svelato quando inizieranno le riprese del nuovo film diretto da Todd Haynes che vedrà Joaquin Phoenix protagonista. ... (movieplayer)

May December, la recensione del film candidato come migliore sceneggiatura agli Oscar 2024: Presentato in anteprima al Festiva di Cannes e candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, May December.tvserial

Oscar 2024, May December: trailer italiano ufficiale del film di Todd Haynes (Al cinema dal 21 marzo): Presentato in anteprima al Festival di Cannes e candidato agli Oscar 2024 per la miglior sceneggiatura originale, May December di Todd Haynes arriva al cinema con Lucky Red dal 21 marzo 2024. Haynes ...cineblog

"May December", distaccata gara di recitazione tra Moore e Portman: Liberamente ispirato uno scandalo sessuale realmente accaduto, il film si risolve in poco più di un civettuolo tête à tête tra due grandi attrici, costruito per ammirarne il talento ...ilgiornale