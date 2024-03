Tir urta le sbarre | disagi per treni e auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Mattinata diieri per il traffico ferroviario e quello stradale tra Cittiglio e Laveno Mombello a causa di un incidente causato da un camion che hato ledel passaggio a livello, in quel momento aperto, sulla linea di Trenord Milano - Laveno. È successo poco prima delle 9, sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale per regolare il traffico e i tecnici della società ferroviaria intervenuti per riparare il danno e riportare la situazione alla normalità. Il traffico ferroviario durante la mattina ha subito modifiche con ritardi per alcune corse deisi sono verificati anche per la circolazione stradale. Incidenti del genere sono già accaduti, il tratto in cui si trova il passaggio a livello è stretto ed è in curva: da quando, dal 5 febbraio, è chiusa a Laveno ...