Timothée Chalamet | ecco quanto ha guadagnato per Wonka | altro che cioccolatini

(Di giovedì 14 marzo 2024)haben 8 milioni di dollari per il suo ruolo in, cifra gigantesca che ha portato a un significativo aumento del suo cachet di star, secondo le fonti di Variety. Il film prequel di Paul King, uscito a dicembre 2023,ha interpretato l’eccentrico cioccolataio Willy, è stato un grande successo al botteghino, incassando oltre 625,9 milioni di dollari in tutto il mondo. L’attore, 28 anni, ha ricevuto ampi elogi dalla critica per la sua eccezionale interpretazione nel film, incluso una nomination ai Golden Globe come migliore attore in un film musicale o commedia. La sua stella brilla sempre più luminosa anche grazie al successo di Dune 2, in cui è protagonista, attualmente al top del box office mondiale con oltre 374 milioni di dollari ...