TikTok | sanzione dall’Antistrust | multa da 10 milioni per carenze nei controlli dei contenuti

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato impone unarecord aper le sue pratiche di gestione deie algoritmi. L’Autorità Antitrust ha emesso unasenza precedenti di 10di euro nei confronti di, in seguito alla scoperta di gravineideisulla piattaforma. Secondo quanto riportato dalla nota ufficiale dell’Autorità, la società è stata sanzionata per aver permesso la diffusione diche possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili. La decisione dell’Antitrust “Risultano inadeguati idella società suiche circolano sulla piattaforma, in particolare ...

