TikTok Pro Vita Famiglia | Basta minori sui social | Parlamento alzi età consenso e aumenti verifiche

TikTok sta per essere bannato: che cosa succede adesso: Pro e contro del divieto di TikTok negli USA L'opposizione al provvedimento non manca, con alcuni sostenitori che ritengono che sia un favore a Meta, il gruppo di Facebook diretto competitore della ...alfemminile

Cicatrice francese e non solo: l'AGCM ha multato TikTok per 10 milioni di euro: L'AGCM ha multato tre società legate a TikTok (e alla casa madre ByteDance) per 10 milioni di euro. Il social non avrebbe controllato adeguatamente i contenuti della sua piattaforma che potrebbero ris ...hwupgrade

TikTok a utenti Usa:"Fate sentire voce": 8.00 TikTok a utenti Usa:"Fate sentire voce" Il ceo di TikTok, Shou Zi Chew,ha invi- tato gli utenti americani alla mobili- tazione a tutela della popolare piatta- forma di condivisione dei video,di ...servizitelevideo.rai