TikTok multata da Antitrust | «Controlli sui minori inadeguati» Sanzione di 10 milioni

NEWS - L'Antitrust sanzione TikTok, multa di 10 milioni di euro, "inadeguati controlli su minori": L'Autorità Antitrust ha sanzionato TikTok per 10 milioni di euro dopo aver accertato che "risultano inadeguati i controlli della società sui contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare q ...napolimagazine

TikTok multata per 10 milioni dall’Antitrust in Italia: Roma, 14 mar. (askanews) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso una sanzione da 10 milioni di euro in solido a tre società del gruppo Bytedance Ltd, ovvero l’irlandese TikTok T ...askanews

TikTok: multa da 10 milioni di euro per pratica commerciale scorretta: L’Antitrust italiana sanziona le società a capo della piattaforma social per “inadeguati controlli” sui contenuti ...businesspeople