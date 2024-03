TikTok | l' Antitrust la sanziona per controlli inadeguati sui minori

Dagli Stati Uniti all’ Antitrust , TikTok è il nuovo nemico di tutti. E no, non è un bel segnale. Andiamo per gradi. Dopo le notizie circolate nelle ultime settimane, ieri la Camera statunitense è ... (nicolaporro)

Stefano Quintarelli: “L'America non andrà fino in fondo contro TikTok, ora c'è la corsa a imbonirsi gli elettori giovani": Spostandoci in Italia, è di oggi la notizia della multa da 10 milioni di euro a TikTok da parte dell’Antitrust, per inadeguati controlli per minori. Ha a che vedere con il tema della responsabilità ...huffingtonpost

Maxi multa dell’Antitrust a TikTok per 10milioni di euro: “inadeguati i controlli sui minori”: L’Antitrust multa per 10 milioni di euro TikTok perché non vigila sui contenuti, troppo spesso rischiosi per minori e vulnerabili.greenme

L'Antitrust multa TikTok per 10 milioni di euro: Roma, 14 mar. (askanews) - Multa da 10 milioni di euro per TikTok. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso la sanzione per tre società del gruppo Bytedance Ltd: l'irlandese TikTok ...libero