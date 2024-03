TikTok | la Camera approva una legge che potrebbe bandire il social negli USA

(Di giovedì 14 marzo 2024) Destino incertoStati Uniti per il popolarenetwork. Una proposta dichecostringere alla vendita o al divieto assoluto diè statata alladei RappresentantiStati Uniti dopo soli pochi giorni dalla sua presentazione. Lahato la misura nella giornata di mercoledì con con 352 voti a favore e 65 contro, rara dimostrazione di sostegno bipartisan. Ora la palla passa al Senato. Nel caso la proposta diventasse, la società ByteDance avrebbe un periodo di sei mesi per vendereo affrontare quello che sarebbe a tutti gli effetti un ban da tutti gli app store degli Stati Uniti e …

