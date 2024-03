TikTok | In disaccordo con l' Antitrust

(Di giovedì 14 marzo 2024) 12.06 "Siamo incon questa decisione.Il contenuto legato alla cosidetta 'cicatrice francese' registrava una media giornaliera di solo 100 ricerche al giorno in Italia prima che l'Agcm annunciasse l'avvio delle indagini l'anno scorso". Così un portavoce di, sulla sanzione da 10 mln decisa dall'contro la società cinese. "Da tempo abbiamo ridotto la visibilità di tali contenuti agli utenti di età inferiore ai 18 anni, escludendoli anche dalla pagina dei 'Per Te'".

Antitrust, multa 10 million a TikTok per controlli inadeguati su contenuti per minori: MILANO (Reuters) - L'Antitrust ha comminato una sanzione da 10 milioni di euro a tre società del gruppo Bytedance - l'irlandese TikTok Technology, la britannica TikTok Information Technologies e l'ita ...msn

Controlli inadeguati per minori: multa Antitrust da 10 milioni per TikTok: Multa Antitrust da 10 milioni per TikTok, per controlli "inadeguati" sui contenuti, in particolare su quelli che possono "minacciare minori e vulnerabili".primaonline

Addio a TikTok negli Stati Uniti Dalla Camera primo sì al divieto. Proteste del ministero degli Esteri cinese: Addio a TikTok negli Stati Uniti La Camera ha approvato a larga maggioranza la legge che apre la strada al divieto ad usare il social cinese, a meno che la società ByteDance non venda la piattaforma ...ilfattoquotidiano