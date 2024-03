TikTok bannato negli Usa | perché il divieto potrebbe avere un effetto boomerang

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) di Gianluigi Perrone* Come era prevedibile, dopo diverse interrogazioni,viene bandito dagli Stati Uniti. O almeno viene bandito in quanto compagnia cinese. The House of Representative dà a Bytedance, la compagnia che ne detiene i diritti e l’algoritmo, 165 giorni per vendere a una compagnia americana, pena il ban dal mercato americano e presumibilmente anche dal resto dell’Occidente, viste le recenti influenze della presidenza Biden sul Congresso europeo. Il Ceo di Tik Tok Shou Zi Chew invoca il Primo Emendamento e lamenta preoccupazione per la limitazione della libertà nei media statunitensi, il che è paradossale considerando che tutti i social network occidentali sono banditi in Cina. Un paradosso che non mancherà tuttavia di generare una serie di reazioni adomino, sia da parte della Cina che delle borse internazionali. Se Tesla e ...