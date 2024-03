Tifoso viola ed ex nella Florentia della C2 Daniel | nel nome di Passarella La prima panchina di Niccolini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024)è conosciuto da tutti per la sua serietà e pacatezza. D’altra parte per stare al fianco di un vulcano come Vincenzo Italiano per tanti anni ci voleva un secondo così. Ma dentro, chi lo conosce bene sa che ogni volta è un tumulto di emozioni. Specialmente stasera, quando attraverserà il tunnel degli spogliatoi, salirà le scalette per raggiungere il terreno di gioco e si sistemerà in quelladove per lavolta sarà il ‘titolare’. Chissà che nel tragitto dagli spogliatoi non gli tornino in mente istantanee preziose del passato. Quarantuno anni, fiorentino di nascita.Fiorentina da sempre. Anche ex calciatore gigliato, seppur la squadrarinascita si chiamò per qualche tempo...