Tifosi della Roma provocano disordini in volo e all’aeroporto di Londra li aspetta la polizia Gazzetta

(Di giovedì 14 marzo 2024) C’è grande attesa per la sfida di questa seradi De Rossi contro il Brighton. Moltigiallorossi sono arrivati già ieri sera, causando però qualche problema nella capitale britannica come riporta ladello Sport “Fermato ieri nottediStansted un gruppo di, cinque o sei, a causa deiprovocati durante ilche li ha portati dalla Capitale alla city londinese, da cui poi avrebbero dovuto raggiungere oggi la città di Brighton con il treno. Adre il gruppo dinisti all’arrivo ac’erano direttamente le volanti...

Trema De Rossi: Nuovo infortunio per uno dei giocatori più importanti dei giallorossi. Stagione dalle due facce per la Roma . Da una parte, il pessimo inizio con José Mourinho, ex allenatore dei ... (rompipallone)

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 98 i biglietti acquistati fino ad ora dai tifosi giallorossi per la trasferta al “De Cristofaro” contro il Giugliano in programma sabato alle 20:45. La ... (anteprima24)

SKY - Allenatore Lazio, Gattuso in contatto con Lotito: tre nomi caldi per sostituire Sarri: Non solo Igor Tudor: anche l'ex Napoli Gennaro Gattuso nella lista dei possibili eredi di Maurizio Sarri alla guida della Lazio. Gennaro Gattuso per la panchina della Lazio. In casa capitolina si ...areanapoli

Bezzi: "Lotito deve lasciare la Lazio. Martusciello Non l'avrei mai scelto": Un caos, una confusione totale". "Lotito per il bene della Lazio e dei suoi Tifosi dovrebbe dire che la mette in vendita perché non riesce più a stargli dietro. Ma come, questa estate prendi i soldi ...lalaziosiamonoi