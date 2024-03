Tiburtina – Sorpreso a smontare pezzi di un’auto | Arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Agenzia Nova) – Lo hannoieri pomeriggio sotto l’auto, intento ala marmitta e il prezioso catalizzatore. Si tratta di un 35enne romano trovato dagli agenti del commissariato di polizia Sant’Ippolito, sotto una Smart parcheggiata in via dei Monti Tiburtini a Roma. Il catalizzatore è un costoso pezzo meccanico spesso rubato a macchine lasciate in sosta. L’uomo è statoper furto aggravato. Ricordiamo che l’indagato è da ritenere presunto innocente fino a sentenza definitiva.