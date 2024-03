Ti va di fare un figlio? 3 buoni motivi per rispondere di no

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nel 2022 in Italia si sono registrate 393mila nuove nascite, contro 713mila decessi. Il saldo negativo vale quanto una grande città. Come se in un anno, Bari fosse sparita. Grossomodo il numero di persone che muore nel mondo per annegamento. In un anno, sono affogati 320mila italiani! Facciamo pochi figli! Tuonano in molti. Mentre in Francia il tasso di fecondità (figli per donna) è di 1,86 in Italia siamo fermi a 1,27, ma alla Francia andrebbe tolto il contributo “d’oltremare”. In realtà, scorporando il dato su base etnica, scopriamo che le “italiane doc” hanno un tasso di 1,18 e le “straniere” di 1,87. Le italiane partoriscono mediamente a 32 anni e 8 mesi, contro i 29 anni e 7 mesi delle straniere. La differenza può sembrare piccola ma è significativa. Sarebbe bello confrontare questi dati con quelli francesi, ma le statistiche etniche sono regolate in Francia da una legge del 1978 ...