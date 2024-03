(Di giovedì 14 marzo 2024) Nonostante si tratti di unaantologica, l'attrice sarebbe più che disposta a tornare Nonostante le riprese di The3 siano già in corso in Thailandia,e Simona Tabasco hanno lasciato laaperta a un loro futuroallo show di HBO. Con la conferma che Natasha Rothwell riprenderà il suo ruoloprossima stagione dello show, i fan sono curiosi di scoprire se un crossover più ampio potrebbe essere in programma per l'autore Mike, che aveva più volte dichiarato la sua approvazione per una stagione "all-star". Tra queste star tornerebbero sicuramente anchee Tabasco. "Voglio dire che amo la mia famiglia di", ha dichiarato ...

La star della serie tv di cucina The Bear ha raccontato quale siano le sue speranze per il suo personaggio nella terza stagione durante la serata di premiazione dei SAG Award tenutasi sabato 24 ... (screenworld)

The White Lotus 3: Sydney Sweeney apre la porta a un possibile ritorno nella serie HBO: Nonostante le riprese di The White Lotus 3 siano già in corso in Thailandia, Sydney Sweeney e Simona Tabasco hanno lasciato la porta aperta a un loro futuro ritorno allo show di HBO.movieplayer

Tutti a caccia della Fortitudo Bologna White Sox: Come da antica tradizione in anticipo di qualche settimana sugli altri campionati, comincerà nel prossimo week-end del 16-17 marzo il 28° Campionato italiano di Baseball per Ciechi. Tutti a caccia del ...sportal

AEW Dynamite Big Business 13/03/2024 Report (2/3) - Attesa per Ospreay vs. Danielson: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn