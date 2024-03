The Greatest Hits | trailer per il film con Lucy Boynton e il futuro Superman David Corenswet

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 14 marzo 2024) E se alcune canzoni ti permettessero di viaggiare indietro nel tempo? Questa l'affascinante premessa delSearchlight Pictures ha diffuso in streaming ildi Theche vede protagonistae il prossimodi James Gunn. Ilsegue Harriet (), una giovane donna che scopre che alcune canzoni le permettono di viaggiare indietro nel tempo. E non è una metafora romantica per dire che passa le giornate a pensare al suo passato: la musica può letteralmente mandarla indietro nel tempo. Le canzoni danno a Harriet l'opportunità di rivivere i momenti condivisi con il suo ex fidanzato ...