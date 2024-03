The Gentlemen | i collegamenti con il film e il finale à là Guy Ritchie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 14 marzo 2024) Commentiamo la conclusione di Thesu Netflix e il (quasi) debutto nella serialità di Guyanalizzando il rapporto della serie con l'omonima sua pellicola del 2019 e cosa ci lascia quel, anche per un'eventuale seconda stagione. Thesu Netflix è davvero 100% Guy. Lo abbiamo detto nella nostra recensione e lo ribadiamo tornando a parlare della serie dopo il. Nonostante non fosse il primo approccio in assoluto del regista inglese con la serialità - quello era già avvenuto nel 2000 con suo debutto cinematografico Lock & Stock - Pazzi scatenati - e nonostante abbia curato regia e sceneggiatura dei primi due episodi, in realtà si vede come sia rimasto come supervisore di tutte e otto le puntate che compongono la prima stagione per ...