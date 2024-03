The Gentlemen ha in serbo una discesa all' Inferno per la seconda stagione

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 14 marzo 2024) SPOILER ALERT - L'articolo contiene alcuni dettagli sul finale della primadella serie The- In The, il sequel formato tv dell'omonimo film del 2019 di Guy Ritchie, il Bobby Glass di Ray Winstone pronuncia l'ultima battuta. Con un colpo di scena, Bobby rivela a sua figlia Susie (Kaya Scodelario) e a Eddie (il Theo James di The White Lotus 2) che entrambi fanno parte di un suo piano generale. Un qualcosa come "Ho tirando i fili (degli eventi) per tutto il tempo perché volevo che credeste in voi stessi". Onestamente il tipo di finale che ci si aspetterebbe da un film di Natale di Hallmark più che da una serie “aristocratici e gangster”. Ma è così, con giusto qualche colpo di pistola e spacciatori morti in più. Dopo aver passato tutta laa cercare di uscire dal giro della marijuana, ...