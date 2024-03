(Di giovedì 14 marzo 2024)super positive per l'action coned Emily Blunt ispirato alla serie anni '80 Professione pericolo. David Leitch sembra aver centrato nel segno col libero remake di Professione pericolo, serie anni '80 con Lee Majors dedicata al mondo degli stuntman. Lea TheGuy, action coned Emily Blunt presentano in anteprima al SXSWFestival, sono molto positive e parlano di un omaggio agli stuntmen incredibilmente. Connei panni dello stuntman Colt Seavers, TheGuy segue il personaggio di ritorno sul set dopo un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera e in una ...

The Fall Guy, prime reazioni al film con Ryan Gosling: "Adrenalina pura", "sorprendentemente romantico": Prime reazioni super positive per l'action con Ryan Gosling ed Emily Blunt ispirato alla serie anni '80 Professione pericolo.movieplayer

Ryan Gosling sta tentando di superare la sua famosissima giacca di Drive: Pochi giorni dopo essersi esibito agli Oscar, Ryan Gosling è di nuovo in giro, questa volta per il suo prossimo film The Fall Guy. Il film è in lavorazione da quattro anni e ieri, in occasione dell'SX ...gqitalia

The Fall Guy ha un significato speciale per il suo regista: 'È una lettera d'amore': Siete curiosi di vedere The Fall Guy In attesa di vedere il film ecco che cosa significa l'opera per il suo regista!cinema.everyeye