The Crew Motorfest | ha inizio il weekend gratuito per il titolo firmato Ubisoft

(Di giovedì 14 marzo 2024) Mentre la terza stagione di Theprende il via, ilsarà disponibile gratuitamente per tutto il. Dal 14 al 17 marzo, sarà possibile provare il gioco, con un’attenzione particolare a Hollywood Action, la terza stagione delche ha avutoil 13 marzo. Durante il, i videogiocatori avranno accesso al gioco completo, ciò permetterà di esplorare l’intera mappa in tutte le modalità disponibili e di scoprire tutte le sorprese del. Alla fine dell’evento, gli utenti perderanno l’accesso al gioco, ma potranno acquistarlo al 50% di sconto per continuare l’avventura. Una volta acquistato, sarà possibile riprendere l’avventura ...

James Cameron: Aliens - Scontro finale, The Abyss e True Lies arrivano in 4K: Tre film cult del regista James Cameron finalmente disponibili in versione alta definizione 4K Eagle Pictures porta in Home Video Aliens - Scontro finale, The Abyss e True Lies, tre film cult di James ...movieplayer

