Testina – Milano

(Di giovedì 14 marzo 2024)Via Abbadesse, 19 – 20124Tel. 02/4035907 Sito Internet: www..eu Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 10/13€, primi 13/16€, secondi 18/28€, dolci 5/7€ Chiusura: Lunedì; Sabato a pranzo OFFERTA In una zona di passaggio ma cruciale della nuova, sotto lo svettare del moderno palazzo della Regione e a pochi passi dal brulicare della movida del quartiere Isola, Via delle Abbadesse è un’oasi di tranquillità che sa restituire l’atmosfera dei borghi di prima campagna che un tempo cingevano la città. Qui ha il suo quartier generale una trattoria che, non tradendo questo spirito, si richiama alla più pura tradizione meneghina. La carta, molto corta, è fatta sostanzialmente dai classici con qualche variante stagionale, realizzati con mano sicura anche se le preparazioni, in alcuni ...

