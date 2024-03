Tesfalidet Tesfom | il migrante morto dopo lo sbarco | inserito dalla Treccani tra i grandi poeti

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’eritreoaveva solo 22 anni e pesava appena 30 chili quando è sbarcato a Pozzallo (Sicilia) il 12 marzo 2018, ed èil giorno successivo a Modica: nelle sue tasche, all’interno del portafogli, c’erano due sue poesie, scritte in tigrino. I versi di quelle due poesie, intitolate Non ti allarmare fratello mio e Tempo sei maestro, sono stati inseriti nelle antologieche per le scuole. Adesso laha accreditato le poesie diaccostandolo aidel Mediterraneo, insieme a Omero e a Kavafis. Un mare, il Mediterraneo, che se prima è stato fonte di vita, di cultura, di civiltà, adesso significa la morte per tante persone: ed è questo il tema principale delle poesie di Tesfot, che ...