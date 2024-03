Terremoto magnitudo 5 | 5 in Montenegro | scossa avvertita anche su coste italiane

(Di giovedì 14 marzo 2024) Undi5.5 ha scosso il nordovest del, vicino al confine con la Bosnia ed Erzegovina, nelle prime ore del mattino, esattamente alle 3:06 ora locale (4:06 in Italia). Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) italiano e dal servizio di monitoraggio geologico degli Stati Uniti (USGS), il sisma ha avuto il suo ipocentro a circa 10 chilometri di profondità, con l’epicentro situato a 21 km dalla città montenegrina di Plužine.suNonostante la distanza significativa, laè stata distintamentesulla costa adriatica meridionale dell’Italia, con segnalazioni che giungono in particolare dalla regione ...

