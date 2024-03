Terremoto in Montenegro oggi | scossa di magnitudo 5 5 avvertita in Puglia e Basilicata

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ladi14 marzo ha colpito il, al confine con la Bosnia, alle 4 del mattino, ed è stata distintamentedalla popolazione anche in Italia, in particolare in. Sono state centinaia le segnalazioni da parte di cittadini residenti in Italia dove però non si registrano danni.

