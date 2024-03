Terremoto in Montenegro di magnitudo 5 5 al confine con la Bosnia | avvertita in Italia | epicentro vicino Bari

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 3:06 ora locale (le 4:06 in Italia) nel nordovest del Montenegro , non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina . Secondo i dati ... (gazzettadelsud)

Terremoto: magnitudo 5,5 in Montenegro. Avvertito anche in Puglia Alle 4,06: La forte scossa dall’altra parte del mare Adriatico. Montenegro, al confine con la Bosnia. Alle 4,06 il sisma di magnitudo 5,5. Il Terremoto è stato avvertito anche nella zona costiera meridionale ...noinotizie

Terremoto in Montenegro: scossa di magnitudo 5.5 al confine con la Bosnia. Avvertita anche in Puglia: Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 3:06 ora locale (le 4:06 in Italia) nel nordovest del Montenegro, non lontano ...msn

Terremoto in Montenegro: scossa di magnitudo 5.5 al confine con la Bosnia. Avvertita anche in Italia: Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 3:06 ora locale (le 4:06 in Italia) nel nordovest del Montenegro, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina. Secondo i dati ...ilmattino