Terremoto 5 | 4 in Montenegro avvertito anche a Taranto

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUndi magnitudo 5,4 è stato registrato nella notte in, vicino al confine con la Bosnia-Erzegovina. La scossa, alle 4 e 6 minuti, è stata avvertita fino a Sarajevo ein Puglia e Basilicata, dove in tanti sono stati svegliati dal sisma. Non ci sono state segnalazioni di danni o feriti.L’epicentro è stato localizzato dall’Istituto Geologico degli Stati Uniti (Usgs) a una trentina di chilometri dalla città di Niksic, in, e a 25 dalla città bosniaca di Bileca, con ipocentro a una profondità di 7,6 chilometri. L’Usgs ha stimato la magnitudo in 5,4, l’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv) in 5,5.La costa adriatica italiana dista meno di 300 chilometri e il sisma è statodistintamente: segnalazioni sono arrivate all’Ingv ...

Sisma in Montenegro , al confine con la Bosnia , Terremoto sentito anche in Italia nella costa adriatica meridionale (notizie.virgilio)

Terremoto in Montenegro registrato anche dal sismografo di Montevergine: La scossa di magnitudo 5.5, alle ore 4:06, (3:06 ora locale), nel nordovest del Montenegro, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina ...irpinianews

Terremoto 5.5 in Montenegro, scossa avvertita anche in Puglia: Un Terremoto di magnitudo 5.3 ha scosso nella notte – alle 3:06 ora locale (le 4:06 in Italia) – il nordovest del Montenegro, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina. L'epicentro è stato a ...msn

Terremoto in Montenegro: scossa avvertita anche in Italia: Un sisma di magnitudo 5.5 è stato registrato nella notte tra mercoledì e giovedì in Montenegro. La scossa è stata avvertita distintamente anche lungo la costa adriatica dell'Italia View on euronews ...msn