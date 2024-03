Terra amara | anticipazioni al 15 marzo | Betul incastra Zuleyha

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 14 marzo 2024)è ormai prossima alla conclusione, dopo quasi due anni di messa in onda sulle reti Mediaset. La soap turca, che ha fatto il suo debutto il 6 luglio 2022, proseguirà con un nuovo appuntamento, in onda venerdì 15in prima serata: di seguito, le. È sempre più vicino il traguardo dell’ultimo episodio per. La serie, che ha tenuto incollati milioni telespettatori davanti al piccolo schermo, ha dominato nella fascia pomeridiana di Canale 5. Grazie alla presa fatta sul pubblico, i vertici Mediaset l’hanno promossa anche nel prime time, tanto da andare in onda in prima serata, a partire da gennaio, anche di giovedì e, da alcune settimane, di venerdì. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento di “” del 15 ...