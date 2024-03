Tentò di uccidere un uomo in Cile | arrestato latitante nel centro di Ostia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 marzo 2024 – Da agosto dello scorso anno, un 30enneno è ricercato in ambito internazionale per tentato omicidio nei confronti di un. Nello specifico, ieri pomeriggio, inad, in corso Duca di Genova, il ricercato non è riuscito a sfuggire ai quotidiani servizi di controllo del territorio effettuati dai poliziotti del X° Distretto Lido di Roma. Gli agenti lo hanno identificato e, a seguito di ulteriori accertamenti presso i propri uffici, hanno accertato che l’era gravato dal mandato di arresto europeo emesso dalle autoritàne l’11 agosto del 2023, per un episodio delittuoso avvenuto innella località di Renca. Grazie poi alla collaborazione dell’ufficio Sirene, i poliziotti hanno notificato il provvedimento al 30enne, che è ...