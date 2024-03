Il romano, assente dai campi dall'ultimo Us Open, batte in rimonta il francese Gaston PHOENIX (USA) - Matteo Berrettini supera il primo turno all'Arizona Tennis Classic, il Challenger 175 sul duro ... (ilgiornaleditalia)

Tennis: Torneo Indian Wells. Bolelli-Vavassori ko in semifinale: I due azzurri sprecano un match-point e cedono al duo Granollers-Zeballos INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Simone Bolelli e Andrea Vavassori ...sport.tiscali

Tennis: Torneo Indian Wells. Sabalenka fuori negli ottavi: La bielorussa eliminata per mano della Navarro, ai quarti Gauff INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Sorpresa negli ottavi del 'BNP Paribas Open', ...sport.tiscali

Tennis: Indian Wells, Bolelli-Vavassori ko in semifinale doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio si fermano in semifinale al Torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California. La coppia azzurra e' stata ...sportmediaset.mediaset