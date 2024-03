Tennis | Federer | “Non mi manca giocare | so che il mio corpo non me lo permetterebbe”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Rogerè il protagonista della copertina di GQ Hype. L’exta racconta gli ultimi anni fuori dai campi di gioco in una lunga intervista al magazine, partendo dal fatto di seguire le partite di Nadal e Djokovic: “Beh, ovviamente stai all’erta quando giocano una finale, quando Rafa torna o quando Novak batte un altro record. E mi piace, sai? Ma non ho intenzione di trascurare la mia agenda, come se dovessi vedere quella partita assolutamente. Ma ne sono consapevole e mi piace vedere che, soprattutto Novak, sta diventando sempre più forte. Per quanto riguarda Rafa, ovviamente, mi dispiace che non sia stato in grado diquanto voleva. Spero che possain estate, perché ho un buon feeling. So che si è ritirato da Indian Wells, Doha e così via, ma sono fiducioso che tornerà e farà bene”. Sul ritiro: ...