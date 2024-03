Tennis a squadre CT Reggio è ancora campione regionale Over 55 maschile

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il CT55per il terzo anno di fila. Nella finale casalinga colPresident Parma i cittadini hanno la meglio nel doppio decisivo, con Medioli-Zoboletti che si impongono grazie ad un duplice 6-4 su Ferrari-Motti. "Dedichiamo il successo a Patrizia Pizzetti, ex presidente del circolo, scomparsa a dicembre. Era a premiarci tre anni fa, lo sarebbe stata anche quest’anno" dice, commosso, il maestro Renato Medioli. Il "Marina Quattrocchi", invece, è appannaggio della Sportissima Scandiano, che si impone 2-0 sul Carpi Sport nel match decisivo: risultato già in ghiaccio dopo i due singolari, con il 6-0, 6-2 di Camilla Ferri su Lara Persiani e il 7-5, 6-2 di Nicol Capone su Alessia Galli. CT ...

Il primo atto. Circolo Tennis "La Torretta». Entusiasmo al via della stagione: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Tennis, Berrettini in campo dopo sei mesi: "Mi sembrano 10 anni": Matteo Berrettini finalmente è tornato a giocare, dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi oltre sei mesi. Il Tennista romano ha vinto la sua partita di esordio al torneo Challenger ...napolimagazine

Tennis Club Alghero: in serie C sorridono le ragazze: Domenica sui campi di casa per le squadre del Tc Alghero che partecipano al campionato di Serie C di Tennis a squadre, la massima categoria regionale.algheroeco