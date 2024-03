Tedesco Ct Belgio | 'Volevo convocare Svilar | ma non è possibile'

(Di giovedì 14 marzo 2024) Romelu Lukaku non prenderà parte alla sfida di Europa League contro il Brighton, ma è stato convocato per il. Il tecnico...

De Winter, Lukaku e De Ketelaere nella lista per le amichevoli con Irlanda e Inghilterra BRUXELLES (BELGIO) - Il Belgio va avanti con Domenico Tedesco . In occasione delle convoca zioni per le due ... (ilgiornaleditalia)

Tedesco rinnova come ct del Belgio , quindi addio Napoli . A dare la notizia è anche il giornale sportivo Tedesco Kicker. Il passaporto di Domenico Tedesco è ora valido fino ai Mondiali (compresi) in ... (ilnapolista)

Il CT del Belgio: “Svilar Lo seguiamo da mesi ma non può giocare per noi” – VIDEO: Il Commissario Tecnico del Belgio, Domenico Tedesco, ha affrontato la questione dei portieri nel corso di una recente conferenza stampa, toccando anche il tema di Mile Svilar, l’attuale numero uno del ...siamolaroma

Belgio, De Bruyne escluso dai convocati. Il ct Tedesco: "Vi spiego perché": Kevin De Bruyne non è stato convocato per le amichevoli del Belgio in programma a fine mese. Il commissario Domenico Tedesco, infatti, ha deciso di non chiamarlo in vista dei match contro Irlanda e ...corrieredellosport

Belgio, prima convocazione per De Winter. Il 2002 bianconero è in prestito al Genoa: Prima convocazione in nazionale per Koni de Winter, giovane difensore del 2002 cresciuto nel settore giovanile della Juventus e ceduto in prestito al Genoa ad inizio stagione. Il 21enne ...tuttojuve