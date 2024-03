Teatro Sodalizio vincente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) PISA L’arte e la cultura in uncon la realtà sociale e commerciale, in un’ottica comune di valorizzazione delle eccellenze del territorio. Siglato ieri mattina l’accordo tra ilNuovo e Confesercenti Pisa, un connubio che permetterà ai cittadini ma anche ai turisti e ai fruitori del tessuto commerciale della zona della Stazione di avere reciproci vantaggi: la collaborazione infatti prevede uno sconto del 10% sui servizi offerti da Confesercenti agli iscritti alNuovo. L’associazione di categoria si pone da sempre come obiettivo il supporto sindacale e collaborativo, con servizi di Patronato e Caf, erogati tramite il Patronato Epasa-Itaco e il Caaf sicurezza fiscale. La firma della collaborazione è avvenuta tra Carlo Scorrano, direttore artistico delNuovo e ...