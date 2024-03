Tassi | i mercati anticipano già le decisioni Bce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) "L’inflazione si sta riducendo in Europa più rapidamente delle previsioni, e iquelle che si immagina sianoabbastanza imminenti della Banca Centrale Europea". ad affermarlo Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, rispondendo a una domanda sui. "Come è stata progressiva e graduale la crescita dal luglio del 2022 –ha detto, a margine di un convegno a Firenze –, è da attendersi una inversione di tendenza, parliamoci chiaro, dopo mesi in cui isono stati bloccati dalla Bce". Patuelli ha evidenziato che "l’Irs a 10 anni, che è molto utilizzato per i mutui, e che ha avuto il suo punto più alto il 3 ottobre con 3,52%, inferiore di circa un punto rispetto al tasso Bce; ieri l’altro sera era al 2,58%. Iin maniera ...