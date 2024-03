“Tanto morirò presto” | Juliette Binoche sui giudizi degli altri

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha compiuto 60 anni: per l’occasione l’attrice francese si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair, dove ha parlato della sua vita e della sua carriera, segnata da successi e collaborazioni con grandi registi. Una passione, quella per il cinema, trasmessa dai genitori: figlia di Jean-Marie, di professione mimo e regista teatrale, e di Monique Stalens, attrice, a 18 anni ottenne la sua prima parte nel film indipendente Liberty Belle di Pascal Kané, l’inizio di una brillante carriera che l’ha vista collaborare con nomi come Krzysztof Kieslowski, Jean-Luc Godard, Philip Kaufman e Michael Haneke. Vincitrice di diversi premi tra Berlino, Venezia e Cannes e anche di un Oscar per Il paziente inglese di Anthony Minghella, l’attrice ha definito le premiazioni dell’Academy “Una giungla”. E, sul suo rapporto ...

Clotilde Esposito: "Con Mare Fuori mi sono ritrovata. Silvia e Lino Non hanno un rapporto sano": In ogni caso, morirò presto" di Norine Raja Antonio Caprarica: "La foto di Kate Middleton ritoccata ... ma non ci ho mai pensato più di tanto". C'entra il fatto che a Castellamare di Stabia era ...

Se la moda è "affamata" di borse: In ogni caso, morirò presto" di Norine Raja Antonio Caprarica: "La foto di Kate Middleton ritoccata ... Del resto, una scorpacciata di prelibatezze ogni tanto non la meritiamo davvero tutti Let them ...