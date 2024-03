Tanta paura per Giovanni Allevi | problemi di salute e concerti rinviati | ecco cosa sta succedendo

(Di giovedì 14 marzo 2024)è successo a? A causa di alcunidiè stato costretto a rinviare alcuni dei suoi. Il concerto al Teatro Orfei di Taranto, in programma per il prossimo 15 marzo, è stato posticipato al 30 di aprile.ha dovuto comunicare quanto appena detto ai suoi fan, che...

Nelle scorse ore l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli ha annunciato di essere in dolce attesa per la terza volta: dopo essere diventata mamma di Anastasia e Otto Edoardo, infatti, lei e il ... (isaechia)

Il morbillo torna a fare paura in Europa: in Romania +1.745 casi, in Italia +29: L'Ecdc segnala aumenti anche in Austria, Francia e Germania e ricorda l'importanza delle vaccinazioni infantili di routine ...dire

Aver paura del futuro, senza capire che il futuro arriva lo stesso: In altre parole e brutalmente: il passato ci piace mentre il futuro ci fa paura. Non citeremo per nomi i pensatori ... esiste pure un mondo oltre Como e il Brennero) non è dovuta tanto ai difetti dei ...huffingtonpost

Al Napoli Queer Festival l'arte è un atto politico che riguarda tutti senza differenze di genere | VIDEO: È necessario farlo, soprattutto, in questo moneto storico e sono molto deluso da tanti artisti che non si espongono per paura di perdere alcune opportunità di lavoro” entra subito nel vivo Mariano ...napolitoday