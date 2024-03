Tajani | no a truppe italiane in Ucraina

(Di giovedì 14 marzo 2024) 22.04 "L'Italia esclude l'invio diinper combattere contro i russi. Noi non siamo in guerra contro i russi" Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, commentando le parole del presidente francese Macron, che ha detto di "non escludere l'invio difrancesi". Quello che fa l'Italia è "aiutare l'a difendersi", ha spiegato

