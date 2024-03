Tabellone Masters 1000 Indian Wells 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di giovedì 14 marzo 2024) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneodi: ecco di seguito ie gli. Dopo cinque anni Novak Djokovic torna a giocare il torneo californiano e sarà la prima testa di serie, pronto a prendersi la rivincita dopo la delusione degli Australian Open. Secondo favorito del seeding è Carlos Alcaraz, che nel deserto deve difendere quella posizione in classifica dall’assalto di uno Jannik Sinner ancora imbattuto in questo. Il tennista altoatesino guida una pattuglia che comprende numerosi azzurri: Lorenzo Musetti è anche lui esentto dal primo turno, essendo testa di serie. Con loro Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e la wild card Fabio Fognini. PROGRAMMA E ...

Tennis: Torneo Indian Wells. Swiatek ai quarti, Wozniacki supera Kerber: La fuoriclasse polacca, n.1 del mondo e del Tabellone, batte Putintseva in due set INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Iga Swiatek si qualifica per ...sport.tiscali

Nardi-Paul all'ATP Indian Wells: dove vedere in tv e streaming: Il match tra Luca Nardi e Tommy Paul, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma mercoledì 13 marzo, secondo dalle 19 nello Stadium 2 dell'Indian Wells Tennis ...sport.sky

Sinner ai quarti di Indian Wells, Shelton battuto in 2 set: Jannik Sinner ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, numero 3 del mondo e del Tabellone, negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero ...adnkronos