Syria e l' edicola degli artisti | 30 anni di carriera Mi fa strano dirlo ma è vero | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024), omaggia Gabriella Ferri nel recital "Perché non canti più" al Teatro Garbatella da domani al 17 marzo. Dinamica e poliedrica negliha saputo sottrarsi alle etichette sfuggendo, unica in Italia, a qualsiasi forma di catalogazione. Ha cantato dance, suonato il rock e oggi si confronta con grande rispetto per riportare alla memoria una donna straordinaria come la Ferri.