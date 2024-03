Superenalotto | in Lombardia vinti e mai ritirati 8 premi da 10mila euro | chi sono i fortunati e fino a quando possono riscuotere

(Di giovedì 14 marzo 2024) Hanno vintoma non simai presentati per ritirarli. È caccia ina 8vincitori deiSuperStar da 10.000ciascuno, assegnati nei concorsi speciali del 28, 29 e 30 dicembre 2023. C’è tempoal 27, 28 e 29 marzo prossimi perle vincite legate all’iniziativa speciale “New Year’s Show” che ha assegnato complessivamente 900garantiti daciascuno, nell’arco di 3 concorsi consecutivi (n. 180 di giovedì 28 dicembre 2023; n. 181 di venerdì 29 dicembre 2023 e n. 182 di sabato 30 dicembre 2023). In tanti hanno approfittato dell’estrazione straordinaria che ha regalato loro una vincita ...

